Дату ЗНО з математики хочуть змістити на 27 травня – освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Міністерство освіти та науки України хоче змістити дату здачі ЗНО з математики на один день.

За його словами, Міносвіти планує забрати у випускників 11 класу день відпочинку та підготовки між ЗНО з англійської мови та обов’язковим тестом з математики.

— Попередній тест з англійської мови відбудеться 25 травня. За графіком наступний тест мав би бути 28 травня, що давало випускникам три повноцінних дні на відпочинок та підготовку. Але за пропозицією Департаменту освіти та науки КМДА наразі готується наказ МОН про перенесення тестування з математики з 28 на 27 травня, що вважаю грубим порушенням прав здобувачів освіти, – написав Сергій Горбачов.

Горбачов додав, що так нехтувати правами випускників та вносити колотнечу у процес підготовки до ЗНО неприпустимо.

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році розпочалася 1 лютого і триватиме до 5 березня.

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Участь у ЗНО безкоштовна, але кожен учасник може обрати не більше п’яти предметів.

Більше про ЗНО у 2021 році читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Горбачов