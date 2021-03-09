В Україні завершилася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2021, за попередніми даними, найпопулярнішими предметами стали українська мова та література (208 044 особи) і математика (242 834 особи).
Третє місце посіла історія, для участі у цьому тестуванні заяви подали 247 109 осіб.
Інші предмети розподілились так:
- географія – 147 207 учнів;
- англійська мова – 122 681 учень;
- біологія – 104 664 учні;
- фізика – 26 911 учнів;
- хімія – 10 338 учнів;
- німецька мова – 1 965 учнів;
- французька мова – 464 учні;
- іспанська мова – 149 учнів.
Загальна кількість учнів, що подали заяви на участь у зовнішньому незалежному оцінювання станом на 5 березня становить 318 946 осіб.
ЗНО з математики 2021
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що Міносвіти планує змістити дату здачі ЗНО з математики з 28 на 27 травня.
На думку Горбачова, це є грубим порушенням, адже відбирає у випускників цілий день підготовки після іспиту з англійської.
Фото: УЦОЯО