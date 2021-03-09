В Україні завершилася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2021, за попередніми даними, найпопулярнішими предметами стали українська мова та література (208 044 особи) і математика (242 834 особи).

Третє місце посіла історія, для участі у цьому тестуванні заяви подали 247 109 осіб.

Інші предмети розподілились так:

географія – 147 207 учнів;

англійська мова – 122 681 учень;

біологія – 104 664 учні;

фізика – 26 911 учнів;

хімія – 10 338 учнів;

німецька мова – 1 965 учнів;

французька мова – 464 учні;

іспанська мова – 149 учнів.

Загальна кількість учнів, що подали заяви на участь у зовнішньому незалежному оцінювання станом на 5 березня становить 318 946 осіб.

ЗНО з математики 2021

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що Міносвіти планує змістити дату здачі ЗНО з математики з 28 на 27 травня.

На думку Горбачова, це є грубим порушенням, адже відбирає у випускників цілий день підготовки після іспиту з англійської.

Фото: УЦОЯО