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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Найпопулярніші предмети ЗНО 2021 серед абтурієнтів

В Україні завершилася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2021, за попередніми даними, найпопулярнішими предметами стали українська мова та література (208 044 особи) і математика (242 834 особи).

ЗНО 2020

Третє місце посіла історія, для участі у цьому тестуванні заяви подали 247 109 осіб.

Інші предмети розподілились так: 

  • географія – 147 207 учнів;
  • англійська мова – 122 681 учень;
  • біологія – 104 664 учні;
  • фізика – 26 911 учнів;
  • хімія – 10 338 учнів;
  • німецька мова – 1 965 учнів;
  • французька мова – 464 учні;
  • іспанська мова – 149 учнів.

Загальна кількість учнів, що подали заяви на участь у зовнішньому незалежному оцінювання станом на 5 березня становить 318 946 осіб.

ЗНО з математики 2021

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що Міносвіти планує змістити дату здачі ЗНО з математики з 28 на 27 травня.

На думку Горбачова, це є грубим порушенням, адже відбирає у випускників цілий день підготовки після іспиту з англійської.

Фото: УЦОЯО

Джерело: Урядовий портал

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