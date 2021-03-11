СНБО создал Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации, о создании которого ранее объявил Владимир Зеленский, начнет работу 16 марта.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга. По его словам, такой центр 11 марта создали по решению СНБО.

Данилов отметил, что в аппарате СНБО уже около года проводят работу относительно противодействия информации.

— Мы сможем оказать сопротивление той дезинформации, которая уже на протяжении определенного периода времени есть на территории Украины со стороны РФ, — подчеркнул он.

Борьба с фейками

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск в Украине центра противодействия дезинформации, который должен стать мощным инструментом для противодействия пропаганды.

В феврале Европейский Союз запустил ряд проектов для борьбы с дезинформацией в Украине. По словам заместителя главы представительства Евросоюза в Украине Реми Дюфло, дезинформация — губительна для общества. Именно при помощи такого инструмента можно воздействовать на демократические институты.

Служба безопасности Украины несколько раз блокировала работу ботоферм, которыми руководили спецслужбы РФ. В частности, офис одного из таких находился во Львовской области в Украине. Они распространяли дезинформацию о ситуации в Украине для того, чтобы посеять панические настрои среди украинцев. По данным СБУ, что именно эти люди псевдоминировали общественные объекты на территории Львовской области.

Фото: СНБО