PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

В Украине заработает Центр противодействия дезинформации — Зеленский

В ближайшее время в Украине заработает Центр противодействия дезинформации.

В Украине заработает Центр противодействия дезинформации — Зеленский

Об этом во время Всеукраинского форума Ukraine 30 заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что новый институт в перспективе сможет стать надежным центром противодействия фейкам в информационных конфликтах.

— Я выступил с инициативой создать в Украине Центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет работу и в будущем стать международным хабом противодействия фейкам, — отметил Владимир Зеленский.

Помощь ЕС в борьбе с фейками

В феврале Европейский Союз начал проекты по борьбе с дезинформацией в Украине. Предварительная стоимость их проведения составляет €2 млн.

По словам заместителя главы представительства Евросоюза в Украине Реми Дюфло, дезинформация является губительной для любого общества, поскольку может использоваться как форма воздействия на демократические институты.

В рамках первого проекта эксперты будут изучать имидж Украины в отдельных странах, а второго — исследовать, как формируются взгляды в районах к востоку от контактной линии.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка