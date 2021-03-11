РНБО створила Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації, про створення якого раніше оголосив Володимир Зеленський, почне роботу 16 березня.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу. За його словами, такий центр 11 березня створили за рішенням РНБО.

Данилов зазначив, що в апараті РНБО вже близько року проводять роботу щодо протидії інформації.

– Ми зможемо чинити опір тій дезінформації, яка вже протягом певного проміжку часу є на території України з боку РФ, – підкреслив він.

Боротьба з фейками

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск в Україні центру протидії дезінформації, який повинен стати потужним інструментом для протидії пропаганді.

У лютому Європейський Союз запустив низку проектів для боротьби з дезінформацією в Україні. За словами заступника глави представництва Євросоюзу в Україні Ремі Дюфло, дезінформація – згубна для суспільства. Саме за допомогою такого інструменту можна впливати на демократичні інститути.

Служба безпеки України декілька разів блокувала роботу ботоферм, якими керували спецслужби РФ. Зокрема, офіс одного з таких перебував у Львівській області в Україні. Вони поширювали дезінформацію про ситуацію в Україні для того, щоб посіяти панічні настрої серед українців. За даними СБУ, що саме ці люди псевдомінували громадські об’єкти на території Львівської області.

Фото: РНБО