Через погіршення ситуації та збільшення кількості інфікованих коронавірусною інфекцією низка областей перевели дітей у школах на дистанційне навчання.

Дистанційне навчання та зміщені весняні канікули в регіонах України

Київ – помаранчева зона

Для учнів 5-11 класів весняні канікули розпочалися з 18 березня – на два дні раніше. Школи повернуться до навчання після канікул, але дистанційно.

Водночас дитячі садочки та початкова школа поки працюватимуть в звичному режимі.

Вінницька область – помаранчева зона

Всі школи перевели на дистанційне навчання з 16 березня. Учнів 1-4 класів перевели на дистанційне навчання з 3 березня, старші школярі – з кінця лютого.

Із 9 до 15 березня оголосили весняні канікули. Школярі повернуться до навчання у дистанційному режимі.

Волинська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Дніпропетровська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Донецька область – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Житомирська область – червона зона

Дистанційне навчання для учнів середніх та старших класів.

Учні 1-4 класів можуть відвідувати школу, але право відправляти дитину до школи залишається за батьками.

Дитсадки продовжують свою роботу.

У Бердичеві, Чуднівській, Новоград-Волинській та Ємільчинській територіальних громадах на карантин закриті й дошкільні, й загальноосвітні навчальні заклади. Учні початкових класів навчаються дистанційно.

У Бердичеві шкільні канікули тривали з 1 до 5 березня.

Закарпатська область – червона зона

Із 5 березня школи переведено на дистанційне навчання.

Початкова школа, спеціальні заклади та дитсадки працюють у звичайному режимі.

Канікули в Ужгороді провели з 1 березня до 7 березня. З 15 по 26 березня для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої ввели дистанційне навчання.

Заклади дошкільної освіти і надалі працюватимуть в звичайному режимі з дотримання всіх протиепідемічних заходів.

У Великобичківській громаді із 1 березня – дистанційне навчання для всіх класів, дитсадки закриті.

із 1 березня – дистанційне навчання для всіх класів, дитсадки закриті. У Тячівській громаді дистанційне навчання для всіх школярів тривало з 24 лютого до 9 березня.

дистанційне навчання для всіх школярів тривало з 24 лютого до 9 березня. У Береговому закриті дитсадки, учні старших і молодших класів навчаються дистанційно.

Запорізька область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Івано-Франківська область – червона зона

Дистанційне навчання із 1 березня.

В Івано-Франківську дитячі садки закриті ще з кінця лютого, дистанційне навчання для учнів початкових класів.

У школах Івано-Франківська цьогоріч не буде березневих канікул, їх перенесли на період великодніх свят – з 29 квітня до 4 травня.

Київська область – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Кіровоградська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Луганська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Львівська область – помаранчева зона

Місцева комісія ТЕБ та НС рекомендувала школам області перейти на дистанційне навчання з 9 березня. Рішення про переведення на дистанційний формат навчання ухвалюватимуть окремо.

У Львові з 19 до 28 березня запроваджується посилений карантин, тому з цієї дати у молодших класів починаються весняні канікули, а старші продовжать дистанційне навчання.

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Миколаївська область – помаранчева зона

У Миколаєві усі школярі, окрім 1-4 класів, переходять на дистанційне навчання. З 22 березня в усіх загальноосвітніх закладах починаються весняні канікули, які триватимуть до 3 квітня.

Також керівникам вищих навчальних закладів рекомендовано перенести початок навчання на 10 годину ранку, щоб зменшити навантаження на транспортну систему.

Одеська область – помаранчева зона

В школах Одеси вирішили тимчасово запровадити дистанційне навчання через зростання захворюваності на коронавірус серед дітей. Із 15 до 19 березня школярі 5-11 класів в Одесі навчатимуться дистанційно.

Молодші школярі (1-4 класи) можуть відвідувати навчальні заклади, але за рішенням батьків і вчителів можливий перехід на дистанційний формат навчання.

Із 22 до 28 березня у школах області триватимуть весняні канікули.

Дитячі садки Одеси працюють у звичайному режимі.

Полтавська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Рівненська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Сумська область – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Тернопільська область – помаранчева зона

З 1 до 5 березня в Заліщиках школи працювали дистанційно, дитячі садочки були зачинені.

Із 6 березня освітній процес в школах і дитсадках відновлено.

Харківська область – жовта зона

У школах області учнів 5-11 класів з 18 березня перевели на дистанційне навчання, це не стосується 1-4 класів. На дистанційку переходять також технікуми і вузи.

Дитсадки та школи працюють у звичайному режимі.

Херсонська область – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Хмельницька область – помаранчева зона

Із 15 до 19 березня всі школи Шепетівки перейшли на дистанційну освіту. Весняні канікули відбудуться із 22 до 28 березня.

Із 15 до 28 березня дистанційно працюватимуть дитячі художні, музичні, спортивні школи та заклади позашкільної освіти.

Решта шкіл та дитсадків працюють у звичайному режимі.

Черкаська область – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Чернівецька область – червона зона

Учні 1-11 класів навчаються дистанційно із 26 лютого. 9 березня віддалений формат навчання продовжила місцева комісія ТЕБ та НС.

Весняні канікули в області заплановані із 22 до 28 березня.

Чернігівська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Оновлені зони карантину

18 березня в Україні оновили зони карантину. У червоній зоні карантину залишаються чотири області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Ще 11 областей та Київ перебувають у помаранчевій зоні, решта – у жовтій.