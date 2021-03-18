Из-за ухудшения ситуации и увеличения количества инфицированных коронавирусной инфекцией ряд областей перевели детей в школах на дистанционное обучение.
Дистанционное обучение и смещенные весенние каникулы в регионах Украины
Киев – оранжевая зона
Для учеников 5-11 классов весенние каникулы начались 18 марта — на два дня раньше. Школы вернутся к учебе после каникул, но дистанционно.
В то же время детские сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме.
Винницкая область – оранжевая зона
Все школы перевели на дистанционное обучение с 16 марта. Учащихся 1-4 классов перевели на дистанционное обучение с 3 марта, старшие школьники — с конца февраля.
С 9 по 15 марта объявили весенние каникулы. Школьники вернутся к учебе в дистанционном режиме.
Волынская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Днепропетровская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Донецкая область – оранжевая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Житомирская область – красная зона
Дистанционное обучение для учащихся средних и старших классов.
Ученики 1-4 классов могут посещать школу, но право отправлять ребенка в школу остается за родителями.
Детсады продолжают свою работу.
В Бердичеве, Чудновской, Новоград-Волынской и Емильчинской территориальных общинах на карантин закрыты и дошкольные, и общеобразовательные учебные заведения. Ученики начальных классов учатся дистанционно.
В Бердичеве школьные каникулы длились с 1 по 5 марта.
Закарпатская область – красная зона
С 5 марта школы переведены на дистанционное обучение.
Начальная школа, специальные заведения и детсады работают в обычном режиме.
Каникулы в Ужгороде провели с 1 марта по 7 марта. С 15 по 26 марта для учеников 1-4 классов учреждений общего среднего ввели дистанционное обучение.
Учреждения дошкольного образования и в дальнейшем будут работать в обычном режиме с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.
- В Великобычковской общине с 1 марта – дистанционное обучение для всех классов, детсады закрыты.
- В Тячевской общине дистанционное обучение для всех школьников продолжалось с 24 февраля по 9 марта.
- В Берегово закрыты детсады, ученики старших и младших классов учатся дистанционно.
Запорожская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Ивано-Франковская область – красная зона
Дистанционное обучение с 1 марта.
В Ивано-Франковске детские сады закрыты еще с конца февраля, дистанционное обучение для учащихся начальных классов.
В школах Ивано-Франковска в этом году не будет мартовских каникул, их перенесли на период пасхальных праздников — с 29 апреля по 4 мая.
Киевская область – оранжевая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Кировоградская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Луганская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Львовская область – оранжевая зона
Местная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала школам области перейти на дистанционное обучение с 9 марта. Также учебным заведениям рекомендовано перенести весенние каникулы на 15 марта.
Во Львове с 19 до 28 марта вводится усиленный карантин, поэтому с этой даты у младших классов начинаются весенние каникулы, а старшие продолжат дистанционное обучение.
Николаевская область – оранжевая зона
В Николаеве все школьники, кроме 1-4 классов, переходят на дистанционное обучение. С 22 марта во всех общеобразовательных учреждениях начинаются весенние каникулы, которые продлятся до 3 апреля.
Также руководителям высших учебных заведений рекомендовано перенести начало обучения на 10 утра, чтобы уменьшить нагрузку на транспортную систему.
Одесская область – оранжевая зона
В школах Одессы решили временно ввести дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом среди детей. С 15 по 19 марта школьники 5-11 классов в Одессе будут учиться дистанционно.
Младшие школьники (1-4 классы) могут посещать учебные заведения, но по решению родителей и учителей возможен переход на дистанционный формат обучения.
С 22 до 28 марта в школах области пройдут весенние каникулы.
Детские сады Одессы работают в обычном режиме.
Полтавская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Ровенская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Сумская область – оранжевая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Тернопольская область – оранжевая зона
С 1 по 5 марта в Залещиках школы работали дистанционно, детские сады были закрыты.
С 6 марта образовательный процесс в школах и детсадах восстановлен.
Харьковская область – желтая зона
В школах области учеников 5-11 классов с 18 марта перевели на дистанционное обучение, это не касается 1-4 классов. На дистанционку переходят также техникумы и вузы.
Детсады и школы работают в обычном режиме.
Херсонская область – ораневая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Хмельницкая область – оранжевая зона
С 15 по 19 марта все школы Шепетовки перешли на дистанционное образование. Весенние каникулы состоятся с 22 по 28 марта.
С 15 до 28 марта дистанционно будут работать детские художественные, музыкальные, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.
Остальные школы и детсады работают в обычном режиме.
Черкасская область – оранжевая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Черновицкая область – красная зона
Ученики 1-11 классов учатся дистанционно с 26 февраля. 9 марта удаленный формат обучения продолжила местная комиссия ТЭБ и ЧС.
Весенние каникулы в области запланированы с 22 до 28 марта.
Черниговская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Обновленные зоны карантина
18 марта в Украине обновили зоны карантина. В красной зоне карантина остаются четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Еще 11 областей и Киев находятся в оранжевой зоне, остальные — в желтой.