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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Вибір школи для дитини: на що звернути увагу

Більшості шестирічок для успішної адаптіції до шкільного життя необхідне ігрове середовище, тому заклади, які роблять акцент на академічність і інтелект, їм точно не підійдуть.

діти в школі

Сімейний та дитячий психолог Світлана Ройз радить при виборі школи для дитини звернути увагу на кілька важливих моментів.

Передусім на те, що початкова школа – це адаптація до шкільного життя, тому бажано, щоб школа була недалеко від будинку, а класи – не переповнені.

Як вибрати школу для першокласника:

  • Потрібно дізнатися, як школа справлялася з дистанційним навчанням цього року.
  • Чи гуляють діти на перервах, чи є вільний доступ до води, чи випускають малюків до туалету.
  • Чи є можливість познайомитися з учителем, тому що в першому класі це найголовніша людина для дитини.
  • Добре, якщо в школі з 1 класу різні вчителі читають предмети.
  • Важливо знати не про рейтинги, а чи є соціальні проекти, в яких бере участь школа, і наскільки включена сім’я в шкільне життя.
  • Які системи зовнішньої мотивації використовуються, оскільки в початковій школі немає оцінок.
  • Чи немає домашніх завдань в першому класі (їх не повинно бути).
  • Чи існує в молодшій школі комунікація вчителя і батьків з урахуванням карантину. Наприклад, є школи, в яких використовується мобільний додаток classDojo.
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Підготовка до школи. Як зрозуміти, чи готова дитина йти до 1 класу

Школи Києва з 12 квітня починають приймати документи на вступ до 1 класу.

Перелік документів, які ніобхідно підготувати батькам майбутніх першокласників, дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Світлана Ройз

Фото: Depositphotos

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