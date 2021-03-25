Більшості шестирічок для успішної адаптіції до шкільного життя необхідне ігрове середовище, тому заклади, які роблять акцент на академічність і інтелект, їм точно не підійдуть.

Сімейний та дитячий психолог Світлана Ройз радить при виборі школи для дитини звернути увагу на кілька важливих моментів.

Передусім на те, що початкова школа – це адаптація до шкільного життя, тому бажано, щоб школа була недалеко від будинку, а класи – не переповнені.

Як вибрати школу для першокласника:

Потрібно дізнатися, як школа справлялася з дистанційним навчанням цього року.

Чи гуляють діти на перервах, чи є вільний доступ до води, чи випускають малюків до туалету.

Чи є можливість познайомитися з учителем, тому що в першому класі це найголовніша людина для дитини.

Добре, якщо в школі з 1 класу різні вчителі читають предмети.

Важливо знати не про рейтинги, а чи є соціальні проекти, в яких бере участь школа, і наскільки включена сім’я в шкільне життя.

Які системи зовнішньої мотивації використовуються, оскільки в початковій школі немає оцінок.

Чи немає домашніх завдань в першому класі (їх не повинно бути).

Чи існує в молодшій школі комунікація вчителя і батьків з урахуванням карантину. Наприклад, є школи, в яких використовується мобільний додаток classDojo.

Школи Києва з 12 квітня починають приймати документи на вступ до 1 класу.

Перелік документів, які ніобхідно підготувати батькам майбутніх першокласників, дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Світлана Ройз