Більшості шестирічок для успішної адаптіції до шкільного життя необхідне ігрове середовище, тому заклади, які роблять акцент на академічність і інтелект, їм точно не підійдуть.
Сімейний та дитячий психолог Світлана Ройз радить при виборі школи для дитини звернути увагу на кілька важливих моментів.
Передусім на те, що початкова школа – це адаптація до шкільного життя, тому бажано, щоб школа була недалеко від будинку, а класи – не переповнені.
Як вибрати школу для першокласника:
- Потрібно дізнатися, як школа справлялася з дистанційним навчанням цього року.
- Чи гуляють діти на перервах, чи є вільний доступ до води, чи випускають малюків до туалету.
- Чи є можливість познайомитися з учителем, тому що в першому класі це найголовніша людина для дитини.
- Добре, якщо в школі з 1 класу різні вчителі читають предмети.
- Важливо знати не про рейтинги, а чи є соціальні проекти, в яких бере участь школа, і наскільки включена сім’я в шкільне життя.
- Які системи зовнішньої мотивації використовуються, оскільки в початковій школі немає оцінок.
- Чи немає домашніх завдань в першому класі (їх не повинно бути).
- Чи існує в молодшій школі комунікація вчителя і батьків з урахуванням карантину. Наприклад, є школи, в яких використовується мобільний додаток classDojo.
Школи Києва з 12 квітня починають приймати документи на вступ до 1 класу.
Перелік документів, які ніобхідно підготувати батькам майбутніх першокласників, дивіться на Фактах ICTV.
Джерело: Світлана Ройз