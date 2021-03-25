PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Подготовка ребенка к школе. Как понять, готов ли ребенок идти в 1 класс

При подготовке ребенка к школе важно помнить о готовности малыша получать знания и находиться в новой среде.

Подготовка ребенка к школе. Как понять, готов ли ребенок идти в 1 класс

При этом готовность ребенка к школе — понятие, которое не стоит воспринимать узко и трактовать его лишь с точки зрения интеллектуальной способности получать знания. По словам семейного психолога Светланы Ройз, в него входит целый комплекс составляющих.

— Готовность ребенка к школе — это не один признак, не просто желание или умение читать и считать. Это совокупность большого количества эмоциональных, моторных, социальных, интеллектуальных признаков и компетенций, — отметила Светлана Ройз.

Виды готовности ребенка к школе:

  • интеллектуальная (внимание, память, мышление, восприятие, воображение, речь, наличие предметно-специфических знаний, математических представлений, пространственно-графической подготовки);
  • эмоциональная (способность выдержать разочарование, умение выполнять задание, которое не нравится, навык регулирования своего поведения);
  • социальная (готовность быть частью группы, способность понимать значение правил и умение соблюдать их);
  • моторная и физическая (возможность выдерживать нагрузки с физической точки зрения);
  • крепость иммунитета (может ли организм ребенка противостоять вирусам, бактериям, адаптируется ли к новому режиму).

При этом, чтобы понять, готов ли ребенок к школе, нужно комплексно оценить его состояние. В этом, по словам Светланы Ройз, помогут ответы на простые вопросы.

Как оценить готовность ребенка к школе (вопросы):

  • Насколько ребенок может выдержать нагрузку?
  • Как долго он может находиться без мамы?
  • Насколько отношения с родителями воспринимаются как надежные?
  • Насколько малыш справляется с напряжением, разочарованием?
  • Насколько много он общался с разными людьми?
  • Сможет ли ребенок вынести напряжение, когда на него какое-то время не обращают персонального внимания?
  • Сможет ли он быть частью группы?
  • Сможет ли малыш попросить помощи у других людей?
  • Насколько ребенок подвижен, раскован в движениях?
  • Есть ли у него режим дня, понятие о необходимости соблюдения правил?
Читайте
Домашний совет, график и свободное время. Как организовать учебу ребенка дома

Как подготовить ребенка к школе

При подготовке малыша к школе важно помнить о развивающих заданиях.

Этим можно начинать заниматься с 3-4 лет.

Подробнее о подготовке ребенка к школе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Светлана Ройз

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка