При подготовке ребенка к школе важно помнить о готовности малыша получать знания и находиться в новой среде.
При этом готовность ребенка к школе — понятие, которое не стоит воспринимать узко и трактовать его лишь с точки зрения интеллектуальной способности получать знания. По словам семейного психолога Светланы Ройз, в него входит целый комплекс составляющих.
— Готовность ребенка к школе — это не один признак, не просто желание или умение читать и считать. Это совокупность большого количества эмоциональных, моторных, социальных, интеллектуальных признаков и компетенций, — отметила Светлана Ройз.
Виды готовности ребенка к школе:
- интеллектуальная (внимание, память, мышление, восприятие, воображение, речь, наличие предметно-специфических знаний, математических представлений, пространственно-графической подготовки);
- эмоциональная (способность выдержать разочарование, умение выполнять задание, которое не нравится, навык регулирования своего поведения);
- социальная (готовность быть частью группы, способность понимать значение правил и умение соблюдать их);
- моторная и физическая (возможность выдерживать нагрузки с физической точки зрения);
- крепость иммунитета (может ли организм ребенка противостоять вирусам, бактериям, адаптируется ли к новому режиму).
При этом, чтобы понять, готов ли ребенок к школе, нужно комплексно оценить его состояние. В этом, по словам Светланы Ройз, помогут ответы на простые вопросы.
Как оценить готовность ребенка к школе (вопросы):
- Насколько ребенок может выдержать нагрузку?
- Как долго он может находиться без мамы?
- Насколько отношения с родителями воспринимаются как надежные?
- Насколько малыш справляется с напряжением, разочарованием?
- Насколько много он общался с разными людьми?
- Сможет ли ребенок вынести напряжение, когда на него какое-то время не обращают персонального внимания?
- Сможет ли он быть частью группы?
- Сможет ли малыш попросить помощи у других людей?
- Насколько ребенок подвижен, раскован в движениях?
- Есть ли у него режим дня, понятие о необходимости соблюдения правил?
Как подготовить ребенка к школе
При подготовке малыша к школе важно помнить о развивающих заданиях.
Этим можно начинать заниматься с 3-4 лет.
Подробнее о подготовке ребенка к школе читайте на Фактах ICTV.
Источник: Светлана Ройз