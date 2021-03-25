При подготовке ребенка к школе важно помнить о готовности малыша получать знания и находиться в новой среде.

При этом готовность ребенка к школе — понятие, которое не стоит воспринимать узко и трактовать его лишь с точки зрения интеллектуальной способности получать знания. По словам семейного психолога Светланы Ройз, в него входит целый комплекс составляющих.

— Готовность ребенка к школе — это не один признак, не просто желание или умение читать и считать. Это совокупность большого количества эмоциональных, моторных, социальных, интеллектуальных признаков и компетенций, — отметила Светлана Ройз.

Виды готовности ребенка к школе:

интеллектуальная (внимание, память, мышление, восприятие, воображение, речь, наличие предметно-специфических знаний, математических представлений, пространственно-графической подготовки);

(внимание, память, мышление, восприятие, воображение, речь, наличие предметно-специфических знаний, математических представлений, пространственно-графической подготовки); эмоциональная (способность выдержать разочарование, умение выполнять задание, которое не нравится, навык регулирования своего поведения);

(способность выдержать разочарование, умение выполнять задание, которое не нравится, навык регулирования своего поведения); социальная (готовность быть частью группы, способность понимать значение правил и умение соблюдать их);

(готовность быть частью группы, способность понимать значение правил и умение соблюдать их); моторная и физическая (возможность выдерживать нагрузки с физической точки зрения);

(возможность выдерживать нагрузки с физической точки зрения); крепость иммунитета (может ли организм ребенка противостоять вирусам, бактериям, адаптируется ли к новому режиму).

При этом, чтобы понять, готов ли ребенок к школе, нужно комплексно оценить его состояние. В этом, по словам Светланы Ройз, помогут ответы на простые вопросы.

Как оценить готовность ребенка к школе (вопросы):

Насколько ребенок может выдержать нагрузку?

Как долго он может находиться без мамы?

Насколько отношения с родителями воспринимаются как надежные?

Насколько малыш справляется с напряжением, разочарованием?

Насколько много он общался с разными людьми?

Сможет ли ребенок вынести напряжение, когда на него какое-то время не обращают персонального внимания?

Сможет ли он быть частью группы?

Сможет ли малыш попросить помощи у других людей?

Насколько ребенок подвижен, раскован в движениях?

Есть ли у него режим дня, понятие о необходимости соблюдения правил?

Как подготовить ребенка к школе

При подготовке малыша к школе важно помнить о развивающих заданиях.

Этим можно начинать заниматься с 3-4 лет.

Подробнее о подготовке ребенка к школе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Светлана Ройз