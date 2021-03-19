PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Когда школы Киева начинают прием в 1 класс и какие нужны документы

Родители будущих первоклассников могут подавать документы в школы Киева уже с 12 апреля, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

діти в школі

По его словам, в 2021 году за парты впервые сядут 31 тыс. первоклассников, как и в прошлом году.

— Мест в первые классы школ столицы достаточно. Зачисление детей будет осуществляться поэтапно, — уточнил столичный чиновник.

Мондриевский отметил, что в первую очередь будут принимать детей, проживающих на территории обслуживания школы, а также детей, чьи братья или сестры уже учатся в этом заведении.

— Также в первой очереди будут находиться дети работников учебного заведения и дети из садиков, которые входят в структуру школы. Потом — все желающие на имеющиеся свободные места, — добавил он.

Заместитель председателя КГГА рассказал, что за три года для 96 тыс. учеников начальных классов оборудованы более 3,3 тыс. кабинетов, отремонтировано — 791, проведено повышение квалификации более 7 тыс. учителей, преподающих по новому госстандарту.

Читайте
В Харьковской области учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение

Какие документы нужны для зачисления в 1 класс:

  • Заявление о зачислении.
  • Копия свидетельства о рождении ребенка (подается вместе с оригиналом).
  • Медицинская справка №086-1/о Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра.
  • Документ, подтверждающий место проживания ребенка.

В школах Киева 18 марта начались весенние каникулы для учеников 5-11 классов.

В то же время детские садики и начальная школа пока работают в обычном режиме.

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка