Родители будущих первоклассников могут подавать документы в школы Киева уже с 12 апреля, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, в 2021 году за парты впервые сядут 31 тыс. первоклассников, как и в прошлом году.

— Мест в первые классы школ столицы достаточно. Зачисление детей будет осуществляться поэтапно, — уточнил столичный чиновник.

Мондриевский отметил, что в первую очередь будут принимать детей, проживающих на территории обслуживания школы, а также детей, чьи братья или сестры уже учатся в этом заведении.

— Также в первой очереди будут находиться дети работников учебного заведения и дети из садиков, которые входят в структуру школы. Потом — все желающие на имеющиеся свободные места, — добавил он.

Заместитель председателя КГГА рассказал, что за три года для 96 тыс. учеников начальных классов оборудованы более 3,3 тыс. кабинетов, отремонтировано — 791, проведено повышение квалификации более 7 тыс. учителей, преподающих по новому госстандарту.

Какие документы нужны для зачисления в 1 класс:

Заявление о зачислении.

Копия свидетельства о рождении ребенка (подается вместе с оригиналом).

Медицинская справка №086-1/о Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра.

Документ, подтверждающий место проживания ребенка.

В школах Киева 18 марта начались весенние каникулы для учеников 5-11 классов.

В то же время детские садики и начальная школа пока работают в обычном режиме.