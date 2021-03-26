За які партії українці готові голосувати на виборах до Ради – рейтинг

У рейтингу політичних сил на виборах до Верховної Ради лідирують партії Слуга народу, Європейська солідарність, Опозиційна платформа – За життя і ВО Батьківщина.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Соціологічна група Рейтинг 23-24 березня.

За оприлюдненими даними, лідирує партія Слуга народу – 20,8% респондентів ввідали перевагу цій політичній силі.

За партію Європейська солідарність готові проголосувати 15%, партію Опозиційна платформа – За життя – 14,8%, партію Батьківщина – 12,4%, партію Сила і честь – 5,%, Українську стратегію Гройсмана – 5,%, Радикальну партію – 4,6%, Голос – 3,5%, УДАР – 3,2%, партію Євгенія Мураєва Наші – 3,1%, партію Шарія – 2,9%, Свобода – 2,9%, За майбутнє – 2,4%, Народний фронт – 2,%.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. У ньому брали участь 2 500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, окрім Криму та окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Також згідно з опитуванням Соціологічної групи Рейтинг чинний глава держави Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг. Тому якби вибори президента відбулися найближчим часом, то його кандидатуру підтримали б 24,7% українців.

Водночас за пятого президента України і лідера партії Європейська солідарність Петра Порошенка проголосували б 13,9% опитаних. Ще 12,6% готові підтримати на виборах лідера партії Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка, а 11,8% – лідера партії Батьківщина Юлію Тимошенко.