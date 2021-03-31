Економіка України у 2021 році зросте більше, ніж очікувалося – прогноз Світового банку

Всесвітній банк поліпшив прогноз по зростанню економіки України у 2021 році до 3,8%. За даними минулого прогнозу, українка економіка могла зрости на 3%.

Про це йдеться в огляді Дані, цифровізація та управління Світового банку для регіону Європи та Центральної Азії.

Позитивний прогноз базується на зміцненні зовнішнього попиту і стабілізації цін на промислові товари, які частково компенсують нещодавню хвилю пандемії Covid-19.

За даними кредитно-фінансового підприємства, відновлення економіки відбуватиметься помірно, оскільки існує невизначеність щодо темпів вакцинації українців проти коронавірусу.

Всесвітній банк

Раніше Світовий банк спрогнозував, що економіка України може зрости на 3% у 2021 році. За даними банку, таке могло статися тільки завдяки масовій вакцинації українців.

Також Україна зможе отримати $90 млн кредитних коштів від Світового банку за імунізацію громадян проти Covid-19. У випадку, якщо 10 млн українців з групи ризику отримають щеплення, компенсація складатиме $30 млн. На таку допомогу держава може розраховувати завдяки реалізації проекту Екстрене реагування на Covid-19 і вакцинація в Україні.