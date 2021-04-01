PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Под Шумами ранили украинского военного

Украинский военный получил ранение в результате обстрела из автоматических гранатометов российско-оккупационных войск в пригороде поселка Шумы Донецкой области.

Донбас, ООС

Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого – удовлетворительное.

Всего в течение дня 1 апреля было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье.

Вблизи Светлодарского, Луганского и Золотого-4 захватчики обстреливали позиции украинцев из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украина сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Пиротехники ДСНС Украины в течение суток разминировали почти 3 га территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

Готовность России к широкомасштабному нападению

1 апреля главное управление разведки Минобороны сообщило о готовности России к широкомасштабному нападению на Украину.

ГУР не исключает попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка