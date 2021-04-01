Украинский военный получил ранение в результате обстрела из автоматических гранатометов российско-оккупационных войск в пригороде поселка Шумы Донецкой области.

Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого – удовлетворительное.

Всего в течение дня 1 апреля было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье.

Вблизи Светлодарского, Луганского и Золотого-4 захватчики обстреливали позиции украинцев из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украина сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Пиротехники ДСНС Украины в течение суток разминировали почти 3 га территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

Готовность России к широкомасштабному нападению

1 апреля главное управление разведки Минобороны сообщило о готовности России к широкомасштабному нападению на Украину.

ГУР не исключает попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС