Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу з автоматичних гранатометів російсько-окупаційних військ у передмісті селища Шуми Донецької області.

Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний.

Загалом протягом доби 1 квітня було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Противник обстрілював позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї.

Поблизу Світлодарського, Луганського та Золотого-4 загарбники обстрілювали позиції українців із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона повідомила представників місії ОБСЄ.

Піротехніки ДСНС України за добу розмінували майже 3 га території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.

Готовність Росії до широкомасштабного нападу

1 квітня головне управління розвідки Міноборони повідомило про готовність Росії до широкомасштабного нападу на Україну.

ГУР не виключає спробу просування російських окупаційних військ углиб території України.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС