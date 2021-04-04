Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поздравили с Пасхой христиан западного обряда.

В своих соцсетях политики пожелали верующим провести этот светлый день в кругу семьи, однако не забывать о ситуации в стране, отказавшись от посещений массовых богослужений.

Владимир Зеленский написал, что Пасха символизирует утверждение жизни как главной ценности.

— Это уже вторая Пасха, которую мы должны провести дома. Помните: молитва сильная и дома. И этот новый вызов — испытание, из которого мы обязательно выйдем сильнее, — отметил президент.

Также Зеленский добавил, что в сложные времена важнейшую роль играет взаимная поддержка и искреннее общение.

Президент пожелал верующим благополучия, здоровья и веры, которая исполняется и делает жизнь комфортнее.

Денис Шмыгаль в своем поздравлении отметил, что Пасха — это атмосфера молитвенного единения.

— В эти дни Пасхального Торжества желаю всем украинском Божьей милости и благословения, искренних, неподдельных жизненных радостей. Мира и согласия в каждом доме. С праздником Пасхи!

Когда Пасха 2021

Пасха, как и остальные важные христианские праздники, католики и православные отмечают в разные дни, ежегодно они меняются.

Отметим, что Пасха 2021 у христиан восточного обряда в 2021 году припадает на воскресенье, 2 мая.

Перед Пасхой все христиане придерживаются строгого Великого поста в течение 40 дней.

В 2021 году для христиан восточного обряда он продлится с 15 марта по 1 мая.

Источник: Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль