Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітали з Великоднем християн західного обряду.

У своїх соцмережах політики побажали вірянам провести світлий день в колі родини, однак не забувати про ситуацію в країні, обмежившись від відвідувань масових богослужінь.

Володимир Зеленський написав, що Великдень символізує утвердження життя як найголовнішої цінності.

– Це вже другий Великдень, який ми мусимо провести вдома. Пам’ятайте: молитва сильна і вдома. І цей новий виклик – випробування, з якого ми обов’язково вийдемо сильнішими, – зазначив президент.

Також Зеленський додав, що у складні часи найважливішу роль має взаємна підтримка і щире спілкування.

Президент побажав вірянам добробуту, здоров’я та віри, яка справджується і робить життя комфортнішим.

Денис Шмигаль у своєму привітанні зазначив, що Великдень – це атмосфера молитовного єднання.

– У ці дні Пасхального Торжества бажаю всім українцям Божої ласки й благословення, щирих, непідробних життєвих радощів. Миру й злагоди в кожній оселі. Зі святом Великодня!

Коли Великдень 2021

Великдень, як і решта важливих християнських свят, католики і православні відзначають у різні дні, щороку вони змінюються.

Зазначимо, що Великдень 2021 у християн східного обряду в 2021 відзначатимуть в неділю, 2 травня.

Перед Великоднем усі християни дотримуються суворого Великого посту впродовж 40 днів.

У 2021 році для християн східного обряду він триватиме з 15 березня до 1 травня.

Джерело: Володимир Зеленський, Денис Шмигаль