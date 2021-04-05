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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Более 20 млн грн за сделку: чиновников Укрзализныци уличили в коррупции

Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции Львовскую железную дорогу — региональный филиал Укрзализныци. Чиновники компании наладили противоправный механизм, с помощью которого они украли более 20 млн грн.

Львівська залізниця корупція

Чиновники Львовской железной дороги сговорились с заводом, который расположен на востоке Украины. Злоумышленники заказывали товары у предприятия по завышенной стоимости, а разницу забирали себе. Только на одной из сделок они нажились на 20 млн грн.

Кроме того, работники Львовской железной дороги планировали реализовать схему и на других филиалах Укрзализныци. Правоохранители задержали их при получении части отката размером 10,5 млн грн.

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По данному факту открыто уголовное производство. Правоохранители проводят следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению.

Львівська залізниця корупція

СБУ задержала боевика “ЛНР”

Накануне Служба безопасности задержала в Харькове бывшего боевика так называемой ЛНР. Гражданин Украины по собственной инициативе вступил в ряды незаконных вооруженных формирований.

Он воевал против украинских бойцов, за что получил ранение.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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