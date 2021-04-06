Крушение самолета МАУ: в Иране предъявили обвинения 10 должностным лицам

В Иране по делу о крушении самолета Международные авиалинии Украины под Тегераном предъявили обвинения 10 должностным лицам.

Об этом заявил бывший военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки на церемонии передачи своих полномочий преемнику. По его словам, выводы относительно их виновности объявят в суде.

8 января 2020 года Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами — все 176 человек, находящиеся на борту авиалайнера, погибли. Среди пассажиров в самолете также было 11 украинцев.

Украина множество раз призывала провести независимое расследование относительно крушения самолета и найти виновных в аварии, которая привела к смерти 176 человек.

Самолет МАУ

8 января 2020 произошла катастрофа — Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном рейс PS752 самолета МАУ. Все 176 человек, находившиеся на борту пассажирского самолета, погибли. Среди них были также 11 граждан Украины.

Военная прокуратура Ирана завершила расследование дела о катастрофе Boeing 737 авиакомпании МАУ. Иран обнародовал отчет, однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины падения судна.

Канада изучала аудиозапись, на которой неизвестный человек обсуждал то, что уничтожение самолета МАУ могло быть преднамеренным актом.

По его словам, есть тысячи вариантов объяснить трагедию с самолетом. Одной из них может быть преднамеренное нападение на авиалайнер. Также на записи утверждали, что представители власти Ирана могут никогда не раскрыть правду о крушении самолета.

Источник: ISNA