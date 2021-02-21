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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран завершил расследование дела

Военная прокуратура Ирана завершила расследовать дело об авиакатастрофе Boeing 737 авиакомпании МАУ, которая произошла 8 января 2020 года над Тегераном.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

В ближайшее время собранные материалы направят для рассмотрения в суде.

Пока неизвестно, как будут проходить заседания — в открытом или закрытом режиме.

Слушать дело будут в присутствии подсудимых и их родственников.

По информации местных СМИ, в причастности к авиакатастрофе МАУ подозревают около 10 людей, среди них — высшие военные командиры.

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Авиакатастрофа МАУ

Самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который летел из Тегерана в Киев, сбили иранские военные 8 января 2020 года.

Погибли 176 человек, из них 11 украинцев. Иран признал свою вину лишь под международным давлением.

Подробнее об авиакатастрофе Boeing 737 МАУ в Иране читайте на Фактах ICTV.

Источник: ISNA, Radio Farda

Фото: Getty Images

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