Катастрофа літака МАУ: в Ірані пред’явили звинувачення 10 посадовим особам

В Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародні авіалінії України під Тегераном пред’явили звинувачення 10 посадовим особам.

Про це заявив колишній військовий прокурор Тегерану Голамаббас Торкі на церемонії передачі своїх повноважень наступнику. За його словами, висновки щодо їхньої винності оголосять у суді.

8 січня 2020 року Іран збив літак МАУ двома ракетами – всі 176 осіб, що перебували на борту авіалайнера, загинули. Серед пасажирів в літаку також було 11 українців.

Україна безліч разів закликала провести незалежне розслідування щодо катастрофи літака і знайти винних в аварії, яка призвела до смерті 176 осіб.

Літак МАУ

8 січня 2020 відбулася катастрофа – Корпус вартових ісламської революції Ірану збив в небі над Тегераном рейс PS752 літака МАУ. Всі 176 осіб, що перебували на борту пасажирського літака, загинули. Серед них були також 11 громадян України.

Військова прокуратура Ірану завершила розслідувати справу про катастрофу Boeing 737 авіакомпанії МАУ. Іран оприлюднив звіт, проте очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав його спробою приховати справжні причини падіння судна.

Канада вивчала аудіозапис, на якій невідомий чоловік обговорював те, що знищення літака МАУ могло бути навмисним актом.

За його словами, є тисячі варіантів пояснити трагедію з літаком. Однією з них може бути навмисний напад на авіалайнер. Також на записі стверджували, що представники влади Ірану можуть ніколи не розкрити правду про катастрофу літака.

Джерело: ISNA