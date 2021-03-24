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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Предвзятый и не отражает важных фактов: Енин об отчете Ирана по самолету МАУ

Техническое расследование катастрофы украинского самолета МАУ было проведено ненадлежащим образом. Поэтому отчет Ирана не отражает ряд важных фактов.

євген єнін

Кроме того, отчет является предвзятым и не соответствует требованиям Чикагской конвенции. Об этом в беседе с представителем Госдепа США по вопросам Ирана Робертом Малли сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

— Речь идет не только о неуважении к памяти погибших, но и о высоком риске повторения аналогичных инцидентов в будущем в иранском, и не только, воздушном пространстве, — отметил он.

Со своей стороны Роберт Малли сообщил, что США готовы предоставить поддержку своих компетентных органов, чтобы привлечь Иран к ответственности за сбивание украинского самолета.

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Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также назвал технический отчет Ирана о катастрофе МАУ попыткой скрыть истинные причины падения самолета.

По его словам, иранская сторона нарушила целый ряд международных стандартов, поэтому расследование было предвзятым, а представленные доказательства — выборочными.

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, летевший из Тегерана в Киев, сбили двумя иранскими военными ракетами утром 8 января 2020 года сразу после его вылета из аэропорта.

В авиакатастрофе погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Среди погибших было 11 украинцев.

Фото: Евгений Енин

Источник: МИД

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