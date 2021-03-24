Предвзятый и не отражает важных фактов: Енин об отчете Ирана по самолету МАУ

Техническое расследование катастрофы украинского самолета МАУ было проведено ненадлежащим образом. Поэтому отчет Ирана не отражает ряд важных фактов.

Кроме того, отчет является предвзятым и не соответствует требованиям Чикагской конвенции. Об этом в беседе с представителем Госдепа США по вопросам Ирана Робертом Малли сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

— Речь идет не только о неуважении к памяти погибших, но и о высоком риске повторения аналогичных инцидентов в будущем в иранском, и не только, воздушном пространстве, — отметил он.

Со своей стороны Роберт Малли сообщил, что США готовы предоставить поддержку своих компетентных органов, чтобы привлечь Иран к ответственности за сбивание украинского самолета.

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Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также назвал технический отчет Ирана о катастрофе МАУ попыткой скрыть истинные причины падения самолета.

По его словам, иранская сторона нарушила целый ряд международных стандартов, поэтому расследование было предвзятым, а представленные доказательства — выборочными.

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, летевший из Тегерана в Киев, сбили двумя иранскими военными ракетами утром 8 января 2020 года сразу после его вылета из аэропорта.

В авиакатастрофе погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Среди погибших было 11 украинцев.

Фото: Евгений Енин