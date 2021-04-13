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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Рада звільнила випускників 2021 від ДПА

Верховна Рада ухвалила закон щодо окремих питань завершення навчального року 2020/2021, який передбачає звільнення учнів від державної підсумкової атестації.

Верховная Рада

Документ №5014 підтримало 298 народних депутатів на засіданні 13 квітня.

Згідно зі змінами, учні, які завершують здобуття загальної середньої освіти цьогоріч, звільнюються від державної підсумкової атестації.

Крім того, він надає право випускникам шкіл обирати вид оцінювання їхніх результатів навчання.

Як можна пройти оцінювання:

  • шляхом річного оцінювання;
  • державної підсумкової атестації;
  • державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Фото: Depositphotos

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