Верховна Рада ухвалила закон щодо окремих питань завершення навчального року 2020/2021, який передбачає звільнення учнів від державної підсумкової атестації.

Документ №5014 підтримало 298 народних депутатів на засіданні 13 квітня.

Згідно зі змінами, учні, які завершують здобуття загальної середньої освіти цьогоріч, звільнюються від державної підсумкової атестації.

Крім того, він надає право випускникам шкіл обирати вид оцінювання їхніх результатів навчання.

Як можна пройти оцінювання: