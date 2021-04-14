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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

У Києві продовжили карантин до 30 квітня

У Києві продовжили жорсткий карантин ще на два тижні, тобто до 30 квітня. Зокрема, у столиці транспорт працюватиме винятково за спецперепустками.

Карантин в Киеве

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

– Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на два тижні, тобто до 30 квітня, – зазначив мер міста.

Таке рішення було ухвалено, бо інакше медична система Києва просто не впорається з кількістю хворих.

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Список обмежень під час локдауну до 30 квітня:

  • у Києві закриті школи та дитсадки;
  • громадський транспорт працюватиме за спецперепустками;
  • заклади громадського харчування працюють на виніс та доставку;
  • під забороною робота продуктових ярмарок.

Локдаун в Киеве 2021

Локдаун у Києві

З 5 квітня в Києві ввели суворіші карантинні обмеження. Влада встановила їх до 16 квітня. Громадський транспорт перевозить тільки працівників підприємств критичної інфраструктури за спеціальними перепустками. Заклади громадського харчування працюють винятково на винос, а підприємства і компанії повинні були за можливості перевести працівників на віддалену роботу.

Хоча 13 квітня КМДА продовжила заборону на роботу ярмарків у Києві, але дозволила почати монтаж літніх майданчиків.

Обмеження ввели через погіршення ситуації в місті з поширенням коронавірусу.

Однак поки показники заражених і госпіталізованих у місті не падають.

Так, 14 квітня в Києві 1 457 випадків Covid-19, 13 квітня – 1 503.

Раніше ходили чутки, що в КМДА планують продовжити локдаун до 10 травня, щоб травневі свята і Великдень не спровокували сплеск захворюваності.

Фото: УНІАН

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