Не возьмут в НАТО — придется восстановить ядерный статус: посол Украины в Германии

Украине придется возобновить ядерный статус, если Запад не предоставит современное вооружение и не примет в НАТО.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он назвал ситуацию в Украине катастрофической.

— По нашим данным, почти 90 тыс. военных, а также их вооруженные системы стягивают к границе и в район оккупированного Крыма и Донбасса. Это развертывание — не просто игра мускулами. Мы имеем дело с самым масштабным перемещением войск в России со времени Второй мировой войны, — отметил Мельник.

Он подчеркнул, что ради защиты Украины нужна не только солидарность Запада, но и современное вооружение.

— Нам нужны не только хорошие слова. Нам нужна военная поддержка. Нам нужны современные системы вооружения, чтобы укрепить нашу обороноспособность, — отметил дипломат.

Мельник добавил, что санкций недостаточно, поскольку сейчас нужны серьезные шаги.

— Германия является четвертым по величине экспортером оружия в мире, и я считаю, что Федеративная республика также могла бы отказаться от этой морализаторской политики, — заявил посол.

Диплом настоял, что Украине должны предоставить членство в НАТО, иначе, чтобы защититься от РФ, Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.

— В Украине нет другого выбора: либо мы являемся частью союза такого как НАТО и вносим свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция — вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе, — подчеркнул Андрей Мельник.

Российские войска на Донбассе и в оккупированном Крыму

Россия существенно увеличивает боевые действия своих гибридных сил на оккупированной части Донбасса, грубо нарушая режим прекращения огня и всячески пытается обвинить в этом украинские войска.

Также Кремль наращивает войска в Крыму и возле границ Украины. Это вызвало беспокойство у западных союзников Украины. США, ЕС и НАТО выразили свою поддержку Украине и осудили действия России.

Источник: Deutschlandfunk