Рада изменила требования к назначению судьи КСУ в законе о полномочиях старост. Таким образом Рада внесла изменение в статью 11 закона О Конституционном суде Украины.

Теперь судья КСУ должен соответствовать критерию политической нейтральности — то есть лицо, претендующее на эту должность, не может участвовать в любой политической деятельности.

Также кандидат на должность судьи КСУ не может иметь гражданства другой страны. Помимо этого, он не может работать по совместительству в органе власти или профессионального юридического самоуправления.

В то же время кандидат не может совмещать свою деятельность с другим представительным мандатом, с адвокатской и предпринимательской деятельностью, а также занимать другие оплачиваемые должности и выполнять другую оплачиваемую работу.

Исключение — преподавательская, научная или творческая деятельность , а также получение вознаграждения за нее.

Члены Высшего совета правосудия

9 марта 2021 года во время очередного съезда судей Украины избрали трех членов Высшего Совета правосудия.

Ими стали Болотин Сергей Николаевич, Салихов Виталий Валерьевич и Суховый Валерий Григорьевич. Каждый из них составил присягу члена Высшего совета правосудия.