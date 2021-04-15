Рада змінила вимоги до призначення судді КСУ в законі про повноваження старост. Таким чином Рада внесла зміну до статті 11 закону Про Конституційний суд України.

Тепер суддя КСУ повинен відповідати критерію політичної нейтральності – тобто особа, яка претендує на цю посаду, не може брати участь в будь-якій політичній діяльності.

Також кандидат на посаду судді КСУ не може мати громадянства іншої країни. Крім цього, він не може працювати за сумісництвом в органі влади або професійному юридичному самоврядуванні.

Водночас кандидат не може суміщати свою діяльність з іншим представницьким мандатом, з адвокатською та підприємницькою діяльністю, а також обіймати інші оплачувані посади та виконувати іншу оплачувану роботу.

Виняток – викладацька, наукова або творча діяльність, а також отримання винагороди за неї.

Члени Вищої ради правосуддя

9 березня 2021 року під час чергового з’їзду суддів України обрали трьох членів Вищої Ради правосуддя.

Ними стали Болотін Сергій Миколайович, Саліхов Віталій Валерійович і Суховий Валерій Григорович. Кожен з них склав присягу члена Вищої ради правосуддя.