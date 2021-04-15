Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении наказания за недостоверное декларирование в первом чтении.

За законопроект №4651 проголосовали 283 народных депутата.

Документом предлагается увеличить штрафы за ложь в декларациях.

За умышленное непредоставление декларации топ-чиновников могут наказывать даже тюрьмой.

Закон №4651 by Софія Зінов’єва on Scribd

Декларирование доходов в Украине

Украинские чиновники обязаны декларироваться свои доходы.

Они указывают в документах недвижимость, авто и ценные подарки.

Что декларируют чиновники в Украине, читайте на Фактах ICTV.