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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Тюрьма за ложь в декларации: Рада одобрила законопроект в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении наказания за недостоверное декларирование в первом чтении.

Верховна Рада

За законопроект №4651 проголосовали 283 народных депутата.

Документом предлагается увеличить штрафы за ложь в декларациях.

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22 млн дохода, государственная дача и роялти: декларация Зеленского

За умышленное непредоставление декларации топ-чиновников могут наказывать даже тюрьмой.

Закон №4651 by Софія Зінов’єва on Scribd

Декларирование доходов в Украине

Украинские чиновники обязаны декларироваться свои доходы.

Они указывают в документах недвижимость, авто и ценные подарки.

Что декларируют чиновники в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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