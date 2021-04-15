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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Украине учредили премию имени Бориса Патона

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому государственная премия Украины в области науки и техники теперь имеет другое название.

В Украине учредили премию имени Бориса Патона

Теперь государственная премия имеет название Национальная премия имени Бориса Патона. Законопроект №5327 за основу и в целом поддержал 271 народный депутат.

В пояснительной записке отметили, что таким способом авторы законопроекта хотят увековечить память украинского ученого Бориса Патона.

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Борис Патон — ученый, доктор технических наук, президент Национальной академии наук Украины, первый награжден отличием Герой Украины. Украинский ученый умер летом 2020 года на 102-м году жизни.

Премии за ВНО

Кабмин утвердил выплаты премий лучшим участникам внешнего независимого оценивания. Таким образом 270 участников ВНО, которые лучше напишут экзамен, смогут получить стипендию в размере 10 тыс. грн.

Денежное вознаграждение будут выплачивать ежемесячно. Однако такую премию за ВНО смогут получить не более 10 учеников из каждой области. Также ее не будут выплачивать в случае, если студента отчислили из ВУЗа или он уехал жить за границу.

Источник: Верховная Рада

Фото: УНИАН

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