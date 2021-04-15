В Україні затвердили премію імені Бориса Патона

Верховна Рада ухвалила законопроект, згідно з яким державна премія України в галузі науки і техніки тепер має іншу назву.

Тепер державна премія має назву Національна премія імені Бориса Патона. Законопроект №5327 за основу і в цілому підтримав 271 народний депутат.

У пояснювальній записці зазначили, що таким способом автори законопроекту хочуть увічнити пам’ять українського вченого Бориса Патона.

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Борис Патон – вчений, доктор технічних наук, президент Національної академії наук України, перший нагороджений відзнакою Герой України. Український вчений помер влітку 2020 року на 102-му році життя.

Премії за ЗНО

Кабмін затвердив виплати премій найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання. Таким чином 270 учасників ЗНО, які найкраще напишуть іспит, зможуть отримати стипендію в розмірі 10 тис. грн.

Грошову винагороду виплачуватимуть щомісяця. Однак таку премію за ЗНО зможуть отримати не більше 10 учнів з кожної області. Також її не виплачуватимуть у випадку, якщо студента відрахували з ВНЗ або він поїхав жити за кордон.