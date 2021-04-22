Школы Киева пока не планируют продолжать обучение летом, так как оно не прекращалось в течение года, хотя было в дистанционной форме. Каникулы тоже прошли в запланированное время.

— В министерстве сейчас нет информации о том, что учебные заведения принимают решение о продолжении работы в июне, — заявил в эфире украинской радиостанции начальник Главного управления школьного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко.

По словам Кононенко, о продолжении обучения на летний период может идти речь в западных регионах страны, так как учебный процесс там неоднократно прекращался, объявлялись сверхурочные каникулы.

Согласно законодательству, учебный год в Украине должен длиться 175 дней, начинаться 1 сентября и завершаться не позднее 1 июля.

Отмена ГИА

13 апреля Верховная Рада приняла закон, который предусматривает освобождение учащихся от государственной итоговой аттестации.

Кроме этого, он дает право выпускникам школ выбирать вид оценки их результатов обучения.

За закон №5014 на пленарном заседании проголосовали 298 народных избранников.