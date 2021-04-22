Школи Києва поки не планують продовжувати навчання влітку, адже воно не припинялося протягом року, хоча було у дистанційній формі. Канікули також відбулися у запланований час.

– У міністерстві зараз немає інформації про те, що заклади освіти ухвалюють рішення про продовження роботи у червні, – заявив у ефірі української радіостанції начальник Головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко.

За словами Кононенка, про продовження навчання на літній період може йтися у західних регіонах країни, адже учбовий процес там неодноразово припинявся, оголошувалися понаднормові канікули.

Згідно із законодавством, навчальний рік в Україні повинен тривати 175 днів, починатися 1 вересня і завершуватися не пізніше 1 липня.

Скасування ДПА

13 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає звільнення учнів від державної підсумкової атестації.

Крім цього, він надає право випускникам шкіл обирати вид оцінювання їхніх результатів навчання.

За закон №5014 на пленарному засіданні проголосували 298 народних обранців.