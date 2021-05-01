Если затягивается судебное разбирательство, человека нужно выпускать из СИЗО — Малюська

Министр юстиции Денис Малюська считает целесообразным установить лимит пребывания в следственных изоляторах для обвиняемых, чья вина не доказана длительное время.

Политик отметил, что люди, которые не признаны виновными в совершении преступления, не должны сидеть в следственных изоляторах длительное время, если они не опасны для общественности. По его словам, суд убедился в этом, что пока нет никакой опасности. По этой причине Андрея Антоненко выпустили из-под стражи.

Антоненко полтора года находился в СИЗО по обвинению в убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам политика, нужно установить лимит на пребывание человека в следственном изоляторе.

— Это не значит, что человек, которого выпустили из следственного изолятора, является невиновным или уголовное производство разваливается. Это означает, что судебное разбирательство затянулось, он является чрезмерным, — отметил политик.

В то же время он рассказал, что Антоненко может рассчитывать на компенсацию от государства за длительное пребывание в СИЗО, если его признают невиновным.

Дело Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. В деле о его убийстве фигурирует три человека — медсестра Яна Дугар, волонтер Юлия Кузьменко и ветеран АТО Андрей Антоненко. Этим лицам сообщили о подозрении в деле.

Досудебное следствие относительно подозреваемых завершили 22 мая 2020 года, а 25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение о рассмотрении дела по существу судом присяжных. В сентябре 2020 года обвинительный акт по ним направили в суд.

30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения для Андрея Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.