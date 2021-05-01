Якщо затягується судовий розгляд, людину треба випускати із СІЗО – Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає за доцільне встановити ліміт перебування у слідчих ізоляторах для обвинувачених, чия вина не доведена тривалий час.

Політик зазначив, що люди, які не визнані винними у вчиненні злочину, не повинні сидіти у слідчих ізоляторах тривалий час, якщо вони не є небезпечною для суспільства. За його словами, суд переконався в тому, що наразі немає ніякої небезпеки. З цієї причини Андрія Антоненка випустили з-під варти.

Антоненко півтора року перебував у СІЗО за обвинуваченням у вбивстві журналіста Павла Шеремета. За словами політика, потрібно встановити ліміт на перебування людини у слідчому ізоляторі.

– Це не означає, що людина, яку випустили зі слідчого ізолятора, є невинною чи що кримінальне провадження розвалюється. Це означає, що судовий розгляд затягнувся, він є надмірним, – зазначив політик.

Водночас він розповів, що Антоненко може розраховувати на компенсацію від держави за тривале перебування у СІЗО, якщо його визнають невинним.

Справа Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. У справі про його вбивство фігурує три людини – медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко та ветеран АТО Андрій Антоненко. Цим особам повідомили про підозру у справі.

Досудове слідство щодо підозрюваних завершили 22 травня 2020 року, а 25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про розгляд справи по суті судом присяжних. У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

30 квітня 2021 року Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід для Андрія Антоненка з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.