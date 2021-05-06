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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

В Молдове раскрыли похищение экс-судьи Чауса

Микола Чаус

В похищении украинского экс-судьи Николая Чауса в Кишиневе принимали участие специальное подразделение иностранных служб, которое въехало на территорию страны.

Василе Нэстасе, председатель следственной парламентской комиссии, которая занимается делом о похищении Чауса, называет это преступление прямым вызовом национальной безопасности Молдовы.

По его словам, следствие также должно выяснить, помогали ли им молдавские государственные органы.

Нэстасе уточнил, что 5 мая комиссия не получила отчет бывшего главы аппарата президента Андрея Спыну, потому что он не явился.

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Молдавский депутат отметил, что повторно отправят запрос, поскольку он может сообщить очень важные подробности, в частности, относительно приезда “после 23 апреля в Молдову команды представителей определенных украинских структур, которые дадут объяснения по делу Чауса”.

Похищение Чауса

Экс-судью Николая Чауса похитили 3 апреля в Кишиневе. МВД Молдовы удалось задержать одного подозреваемого и установить личности остальных похитителей.

Жена Чауса обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому. Она призвали главу государства вмешаться в поиски ее мужа.

Она уверена, что его удерживают спецслужбы.

Источник: Кишиневские новости

Фото: УНИАН

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