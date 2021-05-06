У Молдові розкрили викрадення екс-судді Чауса

У викраденні українського екс-судді Миколи Чауса в Кишиневі брав участь спеціальний підрозділ іноземних служб, який в’їхав на територію країни.

Василе Нестасе, голова слідчої парламентської комісії, яка займається справою про викрадення Чауса, називає цей злочин прямим викликом національній безпеці Молдови.

За його словами, слідство також має з’ясувати, чи допомагали їм молдавські державні органи.

Нестасе уточнив, що 5 травня комісія не отримала звіт колишнього глави апарату президента Андрія Спину, тому що він не з’явився.

Молдавський депутат зазначив, що повторно відправлять запит, оскільки він може повідомити дуже важливі подробиці, зокрема, щодо приїзду “після 23 квітня в Молдову команди представників певних українських структур, які дадуть пояснення у справі Чауса”.

Викрадення Чауса

Екс-суддю Миколу Чауса викрали 3 квітня у Кишиневі. МВС Молдови вдалося затримати одного підозрюваного і встановити особи решти викрадачів.

Дружина Чауса звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського. Вона закликали главу держави втрутитися у пошуки її чоловіка.

Вона впевнена, що його утримують спецслужби.

Джерело: Кишиневские новости