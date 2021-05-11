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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Верим, что войны точно не будет — Зеленский об эскалации со стороны РФ

Верим, что войны точно не будет — Зеленский об эскалации со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабного вторжения со стороны России уменьшилась и войны не будет.

Об этом президент заявил на Всеукраинском форуме Украина 30. Безопасность страны.

— Мощная эскалация могла бы быть. Я считаю, что на сегодня это остановилось. Вероятность эскалации уменьшилась. Верим, что войны точно не будет, полномасштабной, — отметил Зеленский.

По словам президента, Украина не хочет войны, но ради мира она должна иметь сильную и боеспособную армию.

— Украина не хочет войны, но, как бы это парадоксально не звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию, поскольку именно она является залогом стабильности, гарантией спокойствия и гарантией того, что ни у кого не появится мысли забрать у нашего государства что-то легко и без единого выстрела, — отметил Владимир Зеленский.

Вторжение РФ в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре эскалации конфликта со стороны Российской Федерации на территории Украины не будет.

На вопрос журналистов, сможет ли Украина в случае вторжения справиться одна, президент ответил — Будем бороться до последнего!.

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