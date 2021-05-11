Віримо, що війни точно не буде – Зеленський про ескалацію з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірність повномасштабного вторгнення з боку Росії зменшилася і війни не буде.
Про це президент заявив на Всеукраїнському форумі Україна 30. Безпека країни.
– Потужна ескалація могла б бути. Я вважаю, що на сьогодні це зупинилося. Імовірність ескалації зменшилася. Віримо, що війни точно не буде, повномасштабної, – зазначив Зеленський.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==