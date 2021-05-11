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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Віримо, що війни точно не буде – Зеленський про ескалацію з боку РФ

Віримо, що війни точно не буде – Зеленський про ескалацію з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірність повномасштабного вторгнення з боку Росії зменшилася і війни не буде.

Про це президент заявив на Всеукраїнському форумі Україна 30. Безпека країни.

– Потужна ескалація могла б бути. Я вважаю, що на сьогодні це зупинилося. Імовірність ескалації зменшилася. Віримо, що війни точно не буде, повномасштабної, – зазначив Зеленський.

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