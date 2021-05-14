НБУ вводит в обращение золотую гривну

С 17 мая Национальный банк Украины вводит в обращение золотую гривну. Памятный экземпляр воспроизводит дизайн стандартной монеты образца 2004 года с изображением князя Владимира Великого.

— Монета имеет отдельные отличия от оборотной монеты Владимир Великий. Она изготовлена из золота 999,9 пробы, категория качества чеканки — анциркулейтед, масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, диаметр — 25,0 мм, гурт монеты — гладкий, — отметили в НБУ.

Отчеканили образец еще в 2010 году тиражом 500 штук.

Дизайн золотой гривны

Автором дизайна монеты стал художник и скульптор Владимир Демьяненко. На аверсе вверху он разместил малый герб Украины с надписью Украина/Национальный банк.

Номинал 1 — по центру.

Обозначение металла, его пробы, массы монеты в чистоте Au 999,9 / 15,55 — слева от номинала.

Подпись В. С. Стельмаха, который возглавлял Национальный банк Украины в 2010 году — справа от номинала.

Гривна — под номиналом полукругом.

Год выпуска 2010 — внизу на фоне стилизованного орнамента в виде подковы.

Изображение князя Владимира Великого, который держит в правой руке крест, а в левой — макет Десятинной церкви — на реверсе монеты.

Надпись Владимир Великий — вверху полукругом.

Как получить памятную монету

Национальный банк планирует реализовывать гривну на электронных торгах, чтобы удовлетворить спрос клиентов, в том числе банков, нумизматов и их объединений, а также других юридических и физических лиц.

Первый электронный аукцион состоится в день введения в оборот гривны — 17 мая 2021 года. Его проведут на Универсальной товарной бирже Контрактовый дом УМВБ в системе электронных торгов с возможностью присутствовать онлайн.

50 памятных монет можно будет приобрести с 50 лотов (по одной монете в футляре в каждом лоте).

Условия участия в аукционе разместят на официальном сайте биржи.

В мае 2021 эксперты не прогнозируют значительных колебаний в курсе валют.

В краткосрочной перспективе могут увеличиться поступления от украинских экспортеров. Украина будет продолжать получать кредитные ресурсы.