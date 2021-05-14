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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

Защита должников: в НБУ рассказали, когда заработает реестр коллекторских компаний

Защита должников: в НБУ рассказали, когда заработает реестр коллекторских компаний

Национальный банк Украины запустит реестр коллекторских компаний 14 июня. До августа все коллекторские компании должны зарегистрироваться в этом реестре, иначе им запретят деятельность.

Это является требованием вступившего в силу 14 апреля закона относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности (законопроект №4241).

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На подачу пакета документов на включение в реестр коллекторским компаниям установили период с 14 июля по 13 августа.

Финансовым компаниям, которые имеют лицензию на факторинг или кредитование, нужно будет подать сокращенный перечень документов. А юридическим лицам без лицензий — полный пакет документов.

При этом коллекторские компании перед подачей документов должны проверить себя на соответствие требованиям к деловой репутации и структуре собственности. На сайте НБУ указаны эти критерии.

Защита от коллекторов — реестр НБУ заработает через 2 месяца

Договор кредитодателя с незарегистрированным коллектором будет считаться ничтожным.

Защита от коллекторов

В марте Верховная Рада приняла законопроект №4241, который предусматривает защиту заемщиков от коллекторов.

Согласно принятому документу, на Нацбанк возлагается ответственность следить за коллекторами и тем, как они ведут себя по отношению к должникам. Если же граждан не будет устраивать отношения коллекторов, то они смогут обратиться с жалобой в НБУ.

Источник: НБУ

Фото: Нацполиция

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