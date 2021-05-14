НБУ вводить в обіг золоту гривню

З 17 травня Національний банк України вводить в обіг золоту гривню. Пам’ятний екземпляр відтворює дизайн стандартної монети зразка 2004 року із зображенням князя Володимира Великого.
– Монета має окремі відмінності від обігової монети Володимир Великий. Її виготовлено із золота 999,9 проби, категорія якості карбування – анциркулейтед, маса дорогоцінного металу в чистоті – 15,55 г, діаметр – 25,0 мм, гурт монети – гладкий, – зазначили в НБУ.
Викарбували зразок ще в 2010 році тиражем 500 штук.
Дизайн золотої гривні
Автором дизайну монети став художник і скульптор Володимир Дем’яненко. На аверсі угорі він розмістив малий Державний Герб України із написом Україна/Національний банк.
- Номінал 1 – по центру.
- Позначення металу, його проби, маси монети в чистоті Au 999,9/15,55 – ліворуч від номіналу.
- Голова та підпис В. С. Стельмаха, який очолював Національний банк України у 2010 році – праворуч від номіналу.
- Гривня – під номіналом півколом.
- Рік карбування 2010 – унизу на тлі стилізованого орнаменту у вигляді підкови.
- Зображення князя Володимира Великого, який тримає в правій руці хрест, а в лівій – макет Десятинної церкви – на реверсі монети.
- Напис Володимир Великий – угорі півколом.
Як отримати пам’ятну монету
Національний банк планує реалізовувати гривню на електронних торгах, аби на прозорих та конкурентних засадах задовільнити попит клієнтів, зокрема банків, нумізматів та їхніх об’єднань, а також інших юридичних та фізичних осіб.
Перший електронний аукціон з продажу пам’ятної монети України відбудеться у день її введення в обіг – 17 травня 2021 року. Його проведуть на Універсальній товарній біржі Контрактовий дім УМВБ в системі електронних торгів із можливістю бути присутнім онлайн.
50-ти пам’ятних монет можна буде придбати з 50 лотів (по одній монеті у футлярі в кожному лоті).
Умови участі в аукціоні розмістять на офіційному сайті біржі.
У травні 2021 року експерти не прогнозують значних коливань у курсі валют.
В короткостроковій перспективі можуть збільшитися надходження від українських експортерів. Україна буде продовжувати отримувати кредитні ресурси.