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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

Захист боржників: в НБУ розповіли, коли запрацює реєстр колекторських компаній

Захист боржників: в НБУ розповіли, коли запрацює реєстр колекторських компаній

Національний банк України запустить Реєстр колекторських компаній 14 червня. До серпня всі колекторські компанії повинні зареєструватися в цьому реєстрі, інакше їм заборонять діяльність. 

Це є вимогою закону щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості (законопроект №4241), який набув чинності 14 квітня.

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На подачу пакету документів на включення до Реєстру, колекторським компаніям встановили період з 14 липня по 13 серпня.

Фінансовим компаніям, які мають ліцензію на факторинг або кредитування, потрібно буде подати скорочений перелік документів. А юридичним особам без ліцензій – повний пакет документів.

Водночас колекторські компанії перед подачею документів повинні перевірити себе на відповідність вимогам щодо ділової репутації та структури власності. На сайті НБУ вказані ці критерії. 

Захист від колекторів – реєстр НБУ запрацює через 2 місяці

Договір кредитодавця з незареєстрованим колектором буде вважатися нікчемним.

Захист від колекторів

У березні Верховна Рада прийняла законопроект №4241, який передбачає захист позичальників від колекторів.

Згідно з ухваленим документом, на Нацбанк покладається відповідальність стежити за колекторами та тим, як вони поводяться стосовно боржників. Якщо ж громадян не влаштовуватиме відносини колекторів, то вони зможуть звернутися зі скаргою в НБУ.

Джерело: НБУ

Фото: Нацполіція

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