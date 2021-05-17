21 мая Верховная Рада Украины заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля. Во время Часа вопросов к правительству Шмыгаль будет докладывать о выполнении постановления ВР по борьбе с коронавирусом в стране, вакцинации населения и обеспечения медицинских учреждений препаратами и средствами.

Об этом во время брифинга 17 мая сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Разумков также прокомментировал отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

По словам Разумкова, чтобы оценить работу главы Минздрава на должности, нужно также ознакомиться с его отчетом.

— Сначала надо заслушать отчет, что для себя определяет как победы или недостатки министр, а дальше будем это обсуждать.

Спикер ВР подчеркнул, что в целом ситуация с распространением коронавируса — это ответственность всего Кабинета министров, а не только Степанова.

Разумков во время голосования за отставку Степанова прежде всего будет принимать во внимание его отчет и позицию Комитета по вопросам здоровья нации.

Отставка Максима Степанова

14 мая стало известно о возможной отставке Максима Степанова. Соответствующее представление от премьер-министра Дениса Шмыгаля зарегистрировали в парламенте.

Обращение должны рассмотреть народные депутаты, это может произойти во вторник, 18 мая.