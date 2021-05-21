Оперативники Департамента стратегических расследований совместно с правоохранителями изъяли более $32 млн наличных средств во время обысков у “воров в законе” Умки и Лаши Свана.

Кроме валюты, правоохранители изъяли ценные транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ювелирных изделий.

Двух самых влиятельных в Украине “воров в законе” задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Их подозревают в деятельности по созданию преступных группировок, подстрекательстве к совершению новых преступлений, что создавало дополнительные угрозы для безопасности граждан (ст. 255-1 УК Украины). Полиции удалось установить все сферы деятельности мужчин и их связи.

В случае доказательства вины, “ворам в законе” может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 557 “воров в законе” и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

Им запретят въезжать на территорию Украины, откажут в визе, виде на временное или постоянное проживание. Кроме того, речь идет о блокировании их активов.

Подробнее о санкциях против криминальных авторитетов читайте на Фактах ICTV.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины