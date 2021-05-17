Стали известны фамилий части людей, против которых 14 мая 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в рамках ограничений против криминальных авторитетов.

Были названы 44 фамилии из общего списка, в который попали 557 “воров в законе” и 111 иностранцев. Список опубликовали СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Список:

Алиев Гилани Шамсудинович, дата рождения — 08.08.1974;

Асатрян Эдуард Сергеевич, дата рождения — 14.09.1968;

Асоян Нодари Жоржикович, дата рождения — 04.04.1973;

Асхабов Хасан Магомедович, дата рождения — 13.02.1995;

Ахмадов Хусейн Сейпиевич, дата рождения — 06.07.1966;

Ашумов Глеб Эльбрусович, дата рождения — 05.03.1982;

Бабаев Александр Тофикович, дата рождения — 03.09.1979;

Бекаев Омар Минкаилович, дата рождения — 02.02.1957;

Герлиани Давид Нугзарович, дата рождения — 25.06.1972;

Глонти Серго Семенович, дата рождения — 27.09.1971;

Горадзе Миндия Гурамович, дата рождения — 14.12.1981;

Джамбулатов Руслан Адамович, дата рождения — 19.10.1988;

Джамбулатов Рустам Адамович, дата рождения — 13.10.1984;

Джанелидзе Поликарп Автандилович, дата рождения — 27.07.1974;

Джачвлиани Лаша Валерьянович, дата рождения — 16.04.1974;

Динаборский Роберт Богданович, дата рождения — 01.08.1977;

Дукузов Магомед Идрисович, дата рождения — 11.04.1978;

Иманали Андрей Михайлович, дата рождения — 22.06.1971;

Исаев Имран Абдулбакиевич, дата рождения — 24.02.1976;

Ислангириев Апти Магомедович, дата рождения — 26.07.1970;

Катамадзе Реваз Джондоевич, дата рождения — 28.02.1974;

Кипиани Вахтанг Демурович, дата рождения — 21.09.1978;

Кухилава Антимоз Хухутович, дата рождения — 04.10.1956;

Лысенко Сергей Иванович, дата рождения — 31.08.1954;

Лобжанидзе Георгий Шакроевич, дата рождения — 08.09.1971;

Муртазов Заур Алхизурович, дата рождения — 14.08.1986;

Недзельский Андрей Степанович, дата рождения — 01.03.1973;

Озманов Давид Шалвович, дата рождения — 07.12.1970;

Олейник Сергей Александрович, дата рождения — 05.04.1973;

Орагвелидзе Кахабер Тристанович, дата рождения — 24.08.1973;

Панюшин Виктор Михайлович, дата рождения — 13.09.1958;

Русан Василь Александрович, дата рождения — 19.06.1974;

Саргсян Арташес Аветикович, дата рождения — 07.12.1975;

Саргсян Хорен Карленович, дата рождения — 23.08.1977;

Саркисян Армен Нагапетович, дата рождения — 22.09.1978;

Сусоев Ибрагим, дата рождения — 24.07.1978;

Хачатрян Армен Альбертович, дата рождения — 04.07.1977;

Хмелидзе Георгий Гивиевич, дата рождения — 12.12.1960;

Цикоридзе Рамаз Лериевич, дата рождения — 12.06.1972;

Чарая Тенгиз Автандилович, дата рождения — 10.04.1982;

Чхартишвили Паата Константинович, дата рождения — 01.10.1970;

Шемазашвили Коба Шалвович, дата рождения — 17.01.1974;

Шеремет Валерий Андреевич, дата рождения — 11.11.1949;

Ясагов Адлан Умарович, дата рождения — 04.06.1982.

Этим людям запретили въезд в Украину, им не будут предоставлять гражданство и вид на жительство.

Также их активы будут заблокированы.

Санкции против криминальных авторитетов

14 мая Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против 557 “воров в законе” и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

Об этом сообщил глава страны Владимир Зеленский.

Подробнее о санкциях против криминальных авторитетов читайте на Фактах ICTV.

Источник: Delo.ua

Фото: СНБО