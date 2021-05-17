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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Санкции против “воров в законе”: СМИ назвали 44 фамилии людей, которые попали в список

Олексій Данилов

Стали известны фамилий части людей, против которых 14 мая 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в рамках ограничений против криминальных авторитетов.

Были названы 44 фамилии из общего списка, в который попали 557 “воров в законе” и 111 иностранцев. Список опубликовали СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Список:

  • Алиев Гилани Шамсудинович, дата рождения — 08.08.1974;
  • Асатрян Эдуард Сергеевич, дата рождения — 14.09.1968;
  • Асоян Нодари Жоржикович, дата рождения — 04.04.1973;
  • Асхабов Хасан Магомедович, дата рождения — 13.02.1995;
  • Ахмадов Хусейн Сейпиевич, дата рождения — 06.07.1966;
  • Ашумов Глеб Эльбрусович, дата рождения — 05.03.1982;
  • Бабаев Александр Тофикович, дата рождения — 03.09.1979;
  • Бекаев Омар Минкаилович, дата рождения — 02.02.1957;
  • Герлиани Давид Нугзарович, дата рождения — 25.06.1972;
  • Глонти Серго Семенович, дата рождения — 27.09.1971;
  • Горадзе Миндия Гурамович, дата рождения — 14.12.1981;
  • Джамбулатов Руслан Адамович, дата рождения — 19.10.1988;
  • Джамбулатов Рустам Адамович, дата рождения — 13.10.1984;
  • Джанелидзе Поликарп Автандилович, дата рождения — 27.07.1974;
  • Джачвлиани Лаша Валерьянович, дата рождения — 16.04.1974;
  • Динаборский Роберт Богданович, дата рождения — 01.08.1977;
  • Дукузов Магомед Идрисович, дата рождения — 11.04.1978;
  • Иманали Андрей Михайлович, дата рождения — 22.06.1971;
  • Исаев Имран Абдулбакиевич, дата рождения — 24.02.1976;
  • Ислангириев Апти Магомедович, дата рождения — 26.07.1970;
  • Катамадзе Реваз Джондоевич, дата рождения — 28.02.1974;
  • Кипиани Вахтанг Демурович, дата рождения — 21.09.1978;
  • Кухилава Антимоз Хухутович, дата рождения — 04.10.1956;
  • Лысенко Сергей Иванович, дата рождения — 31.08.1954;
  • Лобжанидзе Георгий Шакроевич, дата рождения — 08.09.1971;
  • Муртазов Заур Алхизурович, дата рождения — 14.08.1986;
  • Недзельский Андрей Степанович, дата рождения — 01.03.1973;
  • Озманов Давид Шалвович, дата рождения — 07.12.1970;
  • Олейник Сергей Александрович, дата рождения — 05.04.1973;
  • Орагвелидзе Кахабер Тристанович, дата рождения — 24.08.1973;
  • Панюшин Виктор Михайлович, дата рождения — 13.09.1958;
  • Русан Василь Александрович, дата рождения — 19.06.1974;
  • Саргсян Арташес Аветикович, дата рождения — 07.12.1975;
  • Саргсян Хорен Карленович, дата рождения — 23.08.1977;
  • Саркисян Армен Нагапетович, дата рождения — 22.09.1978;
  • Сусоев Ибрагим, дата рождения — 24.07.1978;
  • Хачатрян Армен Альбертович, дата рождения — 04.07.1977;
  • Хмелидзе Георгий Гивиевич, дата рождения — 12.12.1960;
  • Цикоридзе Рамаз Лериевич, дата рождения — 12.06.1972;
  • Чарая Тенгиз Автандилович, дата рождения — 10.04.1982;
  • Чхартишвили Паата Константинович, дата рождения — 01.10.1970;
  • Шемазашвили Коба Шалвович, дата рождения — 17.01.1974;
  • Шеремет Валерий Андреевич, дата рождения — 11.11.1949;
  • Ясагов Адлан Умарович, дата рождения — 04.06.1982.
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Этим людям запретили въезд в Украину, им не будут предоставлять гражданство и вид на жительство.

Также их активы будут заблокированы.

Санкции против криминальных авторитетов

14 мая Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против 557 “воров в законе” и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

Об этом сообщил глава страны Владимир Зеленский.

Подробнее о санкциях против криминальных авторитетов читайте на Фактах ICTV.

Источник: Delo.ua

Фото: СНБО

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