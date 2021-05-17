Стали известны фамилий части людей, против которых 14 мая 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в рамках ограничений против криминальных авторитетов.
Были названы 44 фамилии из общего списка, в который попали 557 “воров в законе” и 111 иностранцев. Список опубликовали СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Список:
- Алиев Гилани Шамсудинович, дата рождения — 08.08.1974;
- Асатрян Эдуард Сергеевич, дата рождения — 14.09.1968;
- Асоян Нодари Жоржикович, дата рождения — 04.04.1973;
- Асхабов Хасан Магомедович, дата рождения — 13.02.1995;
- Ахмадов Хусейн Сейпиевич, дата рождения — 06.07.1966;
- Ашумов Глеб Эльбрусович, дата рождения — 05.03.1982;
- Бабаев Александр Тофикович, дата рождения — 03.09.1979;
- Бекаев Омар Минкаилович, дата рождения — 02.02.1957;
- Герлиани Давид Нугзарович, дата рождения — 25.06.1972;
- Глонти Серго Семенович, дата рождения — 27.09.1971;
- Горадзе Миндия Гурамович, дата рождения — 14.12.1981;
- Джамбулатов Руслан Адамович, дата рождения — 19.10.1988;
- Джамбулатов Рустам Адамович, дата рождения — 13.10.1984;
- Джанелидзе Поликарп Автандилович, дата рождения — 27.07.1974;
- Джачвлиани Лаша Валерьянович, дата рождения — 16.04.1974;
- Динаборский Роберт Богданович, дата рождения — 01.08.1977;
- Дукузов Магомед Идрисович, дата рождения — 11.04.1978;
- Иманали Андрей Михайлович, дата рождения — 22.06.1971;
- Исаев Имран Абдулбакиевич, дата рождения — 24.02.1976;
- Ислангириев Апти Магомедович, дата рождения — 26.07.1970;
- Катамадзе Реваз Джондоевич, дата рождения — 28.02.1974;
- Кипиани Вахтанг Демурович, дата рождения — 21.09.1978;
- Кухилава Антимоз Хухутович, дата рождения — 04.10.1956;
- Лысенко Сергей Иванович, дата рождения — 31.08.1954;
- Лобжанидзе Георгий Шакроевич, дата рождения — 08.09.1971;
- Муртазов Заур Алхизурович, дата рождения — 14.08.1986;
- Недзельский Андрей Степанович, дата рождения — 01.03.1973;
- Озманов Давид Шалвович, дата рождения — 07.12.1970;
- Олейник Сергей Александрович, дата рождения — 05.04.1973;
- Орагвелидзе Кахабер Тристанович, дата рождения — 24.08.1973;
- Панюшин Виктор Михайлович, дата рождения — 13.09.1958;
- Русан Василь Александрович, дата рождения — 19.06.1974;
- Саргсян Арташес Аветикович, дата рождения — 07.12.1975;
- Саргсян Хорен Карленович, дата рождения — 23.08.1977;
- Саркисян Армен Нагапетович, дата рождения — 22.09.1978;
- Сусоев Ибрагим, дата рождения — 24.07.1978;
- Хачатрян Армен Альбертович, дата рождения — 04.07.1977;
- Хмелидзе Георгий Гивиевич, дата рождения — 12.12.1960;
- Цикоридзе Рамаз Лериевич, дата рождения — 12.06.1972;
- Чарая Тенгиз Автандилович, дата рождения — 10.04.1982;
- Чхартишвили Паата Константинович, дата рождения — 01.10.1970;
- Шемазашвили Коба Шалвович, дата рождения — 17.01.1974;
- Шеремет Валерий Андреевич, дата рождения — 11.11.1949;
- Ясагов Адлан Умарович, дата рождения — 04.06.1982.
Этим людям запретили въезд в Украину, им не будут предоставлять гражданство и вид на жительство.
Также их активы будут заблокированы.
Санкции против криминальных авторитетов
14 мая Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против 557 “воров в законе” и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.
Об этом сообщил глава страны Владимир Зеленский.
Подробнее о санкциях против криминальных авторитетов читайте на Фактах ICTV.
Источник: Delo.ua
Фото: СНБО