Мечтал с детства: как и почему экс-участник Х-Фактора Козулов пошел в ряды ВСУ

Сегодня, 22 мая в Киеве возле монумента Родине-матери состоялась торжественная присяга новобранцев Вооруженных сил Украины на верность родине. В частности, присягу принес и бывший участник Х-Фактора, новобранец 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ Александр Козулов.

Факты ICTV пообщались с Александром и узнали о его участи в певческом шоу, а также почему он решил вступить в ряды армии Украины.

Как отметил Александр, он с коллективом спонтанно решили приехать на шоу и попробовать свои силы.

По его словам, это была авантюра, но все же интересный опыт.

Александр тогда учился на вокалиста в Запорожском профессиональном музыкальном колледже им. Майбороды.

— Я участвовал в Х-Факторе примерно в 2014/15 году, когда еще учился в училище. Мы ездили коллективом. Это был квартет. Пели без сопровождения под свою аранжировку песню исполнителя Ивана Дорна Стицемен, — вспоминает он.

Так, участники прошли первый отбор и попали ко второму этапу, собственно в лагерь. Однако после первого дня их выгнали.

Кроме того, Александр рассказал, что пошел в ряды ВСУ, ведь мечтал об этом с детства.

— Все мужчины в нашей семье служили. Кто-то в воздушных войсках, а кто-то в военно-морских, — говорит парень.

Как объяснил экс-участник Х-Фактора, ему с детства говорили, что нужно идти служить.

Ведь, по его мнению, это не только обязанность, как сына Украины, а также — как человека, чтобы стать лучше и менять других в лучшую сторону.

— Я сегодня принес присягу всему украинскому народу. Я не подведу, — подчеркнул он.

План реформирования ВСУ

Недавно главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина имеет пять стратегических целей, предусмотренных проектом Стратегического оборонного бюллетеня. Их выполнение необходимо для реформирования и развития Вооруженных сил Украины.

По его словам, главным направлением развития армии является введение объединенного руководства силами обороны и военного управления.