Мріяв із дитинства: як та чому екс-учасник Х-Фактору Козулов пішов до лав ЗСУ

Сьогодні, 22 травня у Київі біля монументу Батьківщині-матері відбулася урочиста присяга новобранців Збройних сил України на вірність батьківщині. Зокрема, присягу склав і колишній учасник Х-Фактору, новобранець 101 окремої бригади охорони Генерального Штабу ЗСУ Олександр Козулов.

Факти ICTV поспілкувались із Олександром та дізнались про участь у співочому шоу, а також чому він вирішив вступити до лав армії України.

Як зазначив Олександр, він із колективом мимохіть вирішили приїхати на шоу та спробувати свої сили.

За його словами, це була авантюра, та все ж цікавий досвід.

Олександр тоді навчався на вокаліста у Запорізькому фаховому музичному коледжі ім. Майбороди.

– Я брав участь у Х-Факторі приблизно у 2014/15 році, коли ще навчався в училищі. Ми їздили колективом. Це був квартет. Співали без супроводу під своє оранжування пісню виконавця Івана Дорна Стицемен, – пригадує він.

Так, учасники пройшли перший відбір і потрапили до другого етапу, власне до табору. Однак після першого дня їх вигнали.

Окрім того, Олександр розповів, що пішов до лав ЗСУ, адже мріяв про це з дитинства.

– Усі чоловіки у нашій сім’ї служили. Хтось у повітряних військах, а хтось у воєнно-морських, – каже хлопець.

Як пояснив екс-учасник Х-Фактору, йому з дитинства казали, що потрібно йти служити.

Адже, на його думку, це не тільки обов’язок, як сина України, а також – як людини, щоб стати краще та змінювати інших у кращий бік.

– Я сьогодні складаю присягу усьому українському народу. Я не підведу, – наголосив він.

План реформування ЗСУ

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Україна має п’ять стратегічних цілей, які передбачені проектом Стратегічного оборонного бюлетеня. Їх виконання необхідне для реформування та розвитку Збройних сил України.

За його словами, головним напрямом розвитку армії є запровадження об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління.