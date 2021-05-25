Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) поддержала решение правительства о запрете полетов над Беларусью для всех украинских авиакомпаний и прекращения прямых рейсов между двумя странами.

Так, МАУ поддерживает решение президента Владимира Зеленского, СНБО и Кабмина о запрете пролета над территорией той страны.

Как отмечают в пресс-службе авиакомпании, такое решение отражает позицию ЕС и является зеркальным к аналогичным решениям большинства стран Европы.

Между тем МАУ с 2019 году не осуществляет прямых коммерческих рейсов в Беларусь из-за отсутствия достаточного прямого трафика пассажиров между странами.

— Левая доля трафика украинских пассажиров в направлении Беларуси конечным пунктом своего авиапутешествия выбирает Россию со стыковкой в ​​Минске, — объясняют в пресс-службе.

В то же время ряд современных коммерческих маршрутов компании проходит над территорией Беларуси, и именно их коснется изменение маршрутов.

— В настоящее время просмотр маршрутов будет касаться регулярных рейсов в Вильнюс, а также в Финляндию (Хельсинки, Вааса) в рамках индивидуальной чартерной программы авиакомпании.

На этих маршрутах облет потребует в среднем дополнительно 40 минут летного времени, а соответственно — дополнительные затраты на авиатопливо.

Однако МАУ не будет отменять любые рейсы из-за необходимости облета Беларуси, но будет наблюдать за динамикой и глубиной продаж.

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Авиасообщение с Беларусью

Накануне Кабмин принял решение, которым Украина прекращает авиасообщение с Беларусью начиная с 26 мая.

Также украинским авиакомпаниям запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

В правительстве отметили, что решение направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Источник: МАУ