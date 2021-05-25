Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) підтримала рішення уряду щодо заборони польотів над Білоруссю для усіх українських авіакомпаній та припинення прямих рейсів між двома країнами.

Так, МАУ підтримує рішення президента Володимира Зеленського, РНБО та Кабміну щодо заборони прольоту над територією тієї країни.

Як зазначають у прес-службі авіакомпанії, таке рішення відображає позицію ЄС та є дзеркальним до аналогічних рішень більшості країн Європи.

Між тим МАУ з 2019 року не здійснює прямих комерційних рейсів до Білорусі через відсутність достатнього прямого трафіку пасажирів між країнами.

– Левова частка трафіку українських пасажирів у напрямку Білорусі кінцевим пунктом своєї авіаподорожі обирає Росію зі стикуванням у Мінську, – пояснюють у прес-службі.

Водночас низка сучасних комерційних маршрутів компанії пролягає над територією Білорусі, і саме їх стосуватиметься зміна маршрутів.

– На цей час перегляд маршрутів стосуватиметься регулярних рейсів до Вільнюса, а також до Фінляндії (Гельсінкі, Вааса) в рамках індивідуальної чартерної програми авіакомпанії.

На цих маршрутах обліт потребуватиме в середньому додатково 40 хвилин льотного часу, а відповідно – додаткові витрати на авіапальне.

Однак МАУ не скасовуватиме будь-які рейси через необхідність обльоту Білорусі, але спостерігатиме за динамікою і глибиною продажів.

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Авіасполучення із Білоруссю

Напередодні Кабмін ухвалив рішення, яким Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю починаючи з 26 травня.

Також українським авіакомпаніям забороняється здійснювати польоти у повітряному просторі Республіки Білорусь.

В уряді зазначили, що рішення спрямоване на гарантування безпеки польотів та пасажирів.

Джерело: МАУ