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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Беларусь отправила Украине ноту с надеждой на возобновление авиасообщения

авіакатастрофа індонезія

Посольство Беларуси в Украине направило Министерству иностранных дел ноту протеста в связи с решением прекратить авиасообщение. Власти страны считают его необоснованным. 

— Белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине. Данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным, — отмечается в ноте.

В посольстве считают, что Украина и ее граждане понесут ущерб из-за авиационной блокады. 

— Ущерб от принятого украинской стороной политического решения понесут в первую очередь Украина и граждане Украины. Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в самый разгар туристического сезона, — заявили в ведомстве.

В ноте также отмечено, что целью Украины является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Беларуси, но при этом власти рассчитывают, что это решение будет отменено в ближайшее время.

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Отметим, сегодня правительство Украины решило приостановить авиасообщение с Беларусью. Из-за такого решения белорусская авиакомпания Белавиа теряет один из основных своих рынков.

Данные Украэроруха свидетельствуют, что в 2020 году Белавиа была третьей по количеству выполненных в авиапространстве Украины полетов. Авиакомпания выполняла в Украину около 40 рейсов в неделю.

Авиакомпании приостановили полеты над Беларусью

Уже 11 авиакомпаний приостановили полеты над Беларусью или намерены это сделать.

Такие решения связаны с ситуацией вокруг задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс.

Источник: посольство Беларуси в Украине

Фото: Dreamstime

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