Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня 2021 О развитии самолетостроительной отрасли Украины.

Указ №268/2021 президента опубликован на сайте главы государства.

Контролировать выполнение решения СНБО должен секретарь СНБО Алексей Данилов.

Согласно документу, Кабмин должен в течение месяца утвердить Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы.

Представить видение того, как можно реализовать долгосрочные масштабные проекты, например, Воздушный старт и Национальный авиаперевозчик, также является задачей Кабинета министров.

Минобороны должно проработать вопрос включения в Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники обновления парка самолетов и вертолетов, в том числе боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178.

Министерству иностранных дел совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины поручено способствовать продвижению продукции отечественной авиастроительной отрасли на внешних рынках, а также вести поиск потенциальных партнеров с целью интеграции Украины в мировую авиационную промышленность.

Задачей на текущий год для министерств является принятие мер по заключению соглашений о стратегическом сотрудничестве с иностранными партнерами в сфере авиастроения.

Очередным пунктом поручений от президента стало обеспечение дальнейшего сопровождения развития международного сотрудничества по определенным программам с соблюдением национальных интересов.

Задачей Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Национальной академией наук стали меры по импортозамещению авиационной продукции, в том числе подшипников специального назначения, а также электронных компонентов.

Указ вступает в силу со дня опубликования.